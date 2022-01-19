Кабмин обнародовал постановления о добровольцах теробороны и участниках сопротивления оккупации

Кабинет министров обнародовал постановление об утверждении положения о добровольческих формированиях территориальных громад.



«Добровольческое формирование образуется собранием инициативной группы жителей территориальной громады в присутствии командира воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных сил и уполномоченных представителей органа местного самоуправления соответствующей территориальной громады», — говорится в постановлении №1449 от 29 декабря 2021 года.



В документе уточняется, что членом добровольческого формирования громады может быть гражданин Украины старше 18 лет, проживающий на территории громады, где действует добровольческое формирование. Доброволец должен пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор (проверку), а также заключить соответствующий контракт.



Помимо указанного постановления правительства, на сайте Кабмина также обнародованы постановления:

об утверждении Порядка возмещения ущерба в связи с задержанием, арестом или осуждением незаконными органами или формированиями, образованными на временно оккупированных территориях Украины, или органами или формированиями страны, осуществляющей вооруженную агрессию против Украины, лицам, привлеченным к конфиденциальному сотрудничеству с Силами специальных операции Вооруженных сил Украины (№1451);

об утверждении порядка предоставления статуса участника боевых действий привлеченным к конфиденциальному сотрудничеству лицам, участвовавшим в выполнении задач движения сопротивления на временно оккупированной территории Украины, в районе проведения антитеррористической операции, районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии или на других территориях, где в период выполнения указанных задач велись военные (боевые) действия (№1452).