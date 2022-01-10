Бригады Сил теробороны появятся в каждом областном центре — командующий

В условиях продолжающейся войны готовность и умение каждого украинца сопротивляться является важным фактором сдерживания российской агрессии. Об этом заявил командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин, передает ArmyInform.



«Вооруженная, обученная и готовая к противодействию нация способна убить любое желание у вражеского солдата захватить и более того удерживать территорию, население которой будет сопротивляться. Простыми словами говоря, даже одна мысль о сбитых вертолетах с десантом или сожженных колоннах техники, пересекших границу, умножает на ноль боевой дух российского солдата. А это дорогого стоит», — заявил Галушкин.



По его словам, формирование сил теробороны ВСУ уже идет полным ходом.



«В ближайшее время будет завершено формирование и комплектование четырех региональных управлений и 25 бригад Сил ТРО ВС Украины. Бригады будут дислоцированы в каждом областном центре Украины и Киеве, в состав бригад будут входить от четырех до десяти отдельных батальонов, которые размещены в каждом районе согласно административному распределению территории Украины», — пояснил командующий.



Он уточнил, что бригады и батальоны в штате мирного времени будут насчитывать 10 тысяч военнослужащих.



«Это организационные ядра, которые способны развернуть и снабдить оружием и материально-техническими средствами подразделения до штата военного времени. Следовательно, на костяк Сил ТРО за короткий промежуток времени смогут нарасти мышцы в несколько сотен тысяч резервистов», — добавил Галушкин.



Командующий также отметил, что сейчас всем желающим вступить в Силы теробороны необходимо обращаться в районные и областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства, где им дадут разъяснения и помогут оформить документы. В дальнейшем этот процесс будут сопровождать командиры батальонов и бригад.

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