ООН приняла резолюцию по Украине: требует от РФ сложить оружие и вывести войска

Генеральная Ассамблея ООН в среду, 2 марта, проголосовала за резолюцию, в которой осудила вторжение России в Украину. Принятие резолюции поддержала 141 страна, пять стран выступили против, а 35 стран воздержались.



В тексте резолюции ООН требует от России немедленно и безоговорочно вывести все военные силы из Украины в пределах ее международно признанных границ.



«Послание Генеральной Ассамблеи громкое и ясное: немедленно прекратить военные действия в Украине. Немедленно заставить замолчать оружие. Откройте дверь для диалога и дипломатии сейчас», — приводит CNN слова генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.



«Мы не можем терять ни минуты. Жестокие последствия конфликта очевидны. Но как бы ни была плоха ситуация для людей в Украине сейчас, она грозит стать намного, намного хуже. Тикающие часы — это бомба замедленного действия», — добавил он.

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