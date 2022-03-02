На Луганщине нашли убитым мэра Кременной, который сотрудничал с «ЛНР»

В Луганской области найден убитым глава Кременской ОТГ Владимир Струк, бывший депутат Луганского облсовета. Ранее Струк сотрудничал с боевиками «ЛНР». Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.



«Одним предателем Украины стало меньше. В 2014 был активным сторонником "ЛНР". Затем уехал на свободную от оккупации часть Луганской области. В последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и "ЛНР", собирал депутатов на этот счет», — рассказал Геращенко.



По его словам, 1 марта жена Струка заявила, что его похитили неизвестные в камуфляжной форме.



Причина смерти (предварительно) — огнестрельное ранение в область сердца, отметил советник главы МВД.



«Весь государственный аппарат Украины — СБУ, МВД, прокуратура, суды, 8 ровв ничего не могли сделать с откровенным сепаратистом Струком. Потому что у него было много денег. Скорее всего, при поддержке из РФ. Но когда росийские войска подошли за 15 км к Кременной, Владимира Струка судили судом народного трибунала. Судя по всему, он был расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени», — предположил Геращенко.