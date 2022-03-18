Макрон попросил Путина снять осаду Мариуполя

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает BFM TV.



Макрон выразил свою «крайнюю озабоченность» ситуацией в Мариуполе, который Россия ежедневно бомбит и обстреливает.



Французский лидер попросил главу Кремля снять осаду Мариуполя, а также прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры.



Сообщается, что Путин, со своей стороны, бвинил Украину в якобы «многочисленных военных преступлениях».



В целом разговор длился более часа.

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