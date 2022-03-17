Макрон призвал Европу готовиться к войне

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил масштабной войны в Европе и призвал готовиться к ней. Об этом но заявил в предвыборном обращении, которое транслировали ведущие телеканалы Франции, в частности BFM TV.



«Наши силы - единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте», - сказал Макрон.



Президент Франции отметил, что в случае его победы на выборах бюджет на оборону будет увеличен к 2025 году до 50 млрд евро. Сейчас оборонный бюджет составляет 41 млрд евро.



«Мы должны продолжать становиться более гибкими и адаптивными перед лицом новых типов конфликтов: космических, кибернетических, гражданских», - отметил президент Франции.