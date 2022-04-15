В Харьковской области россияне обстреляли эвакуационные автобусы, есть погибшие

Российские военные обстреляли эвакуационные автобусы вблизи пгт Боровая в Харьковской области, есть погибшие и раненые среди мирного населения. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской облпрокуратуры Дмитрия Чубенко.



«Точное количество погибших и пострадавших, обстоятельства и маршруты автобусов устанавливаются. По предварительным данным на этот момент, до 10 человек погибли в результате обстрела, еще до 30 – ранены», - говорится в сообщении.



Следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали досудебное расследование по этому факту. Уголовное производство открыто по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.