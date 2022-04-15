Оккупанты хотят взять в кольцо Донецкую область и превратить ее в «большой Мариуполь» — глава ОВА

Россияне стремятся захватить всю подконтрольную Украине территорию Донецкой области в кольцо и устроить там блокаду, как в Мариуполе. Об этом сказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в интервью «Украинской правде».



Он отметил, что оккупанты завершили перегруппировку войск с юга и с севера области.



«Подтянуты новые резервы, новые бронетанковые группы. Передислокация армий противника прошла, потому свежие силы зашли. Также передислокация прошла по Донецкому направлению по временно оккупированной территории. Эскалация уже носит характер к увеличению. Боевые действия и так постоянно продолжались вдоль линии разграничения, но теперь с севера области, где граница Харьковской и Донецкой областей, населенный пункт Рубцы, там происходят авиаудары и попытка прорыва противника была отбита», — сказал Кириленко.



По его словам, целями оккупантов являются железнодорожное сообщение, основные объекты по расположению военных подразделений.



«Но самая главная цель — враг пытается закрыть все возможные пути по поставке боеприпасов, продуктов питания и сделать кольцо по всей территории области для того, чтобы, как они и говорили, сделать "большой Мариуполь" в подконтрольном украинским властям Донецкой области», — сказал глава области.



Он добавил, что россияне планируют задействовать для этого и живую силу, и авиацию, и тяжелую артиллерию.