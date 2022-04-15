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Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за еду — горсовет

15 апреля 2022, 19:31

Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за еду — горсовет

Российские захватчики превращают Мариуполь в большой трудовой лагерь и заставляют горожан работать за еду. Об этом сообщил Мариупольский горсовет.

Как отмечается, стало известно об очередном нововведении оккупантов.

«Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов. Рашисты держат весь Мариуполь в заложниках и постепенно превращают его в один большой трудовой лагерь», — говорится в сообщении.

«Путин, верный последователь Гитлера и Сталина, реализует в Мариуполе свои извращенные мечты. Геноцид, крематории, гетто, а теперь ГУЛАГ. Это все мы видим в городе сейчас... В 1945 году человечество ценой десятков миллионов жизней побороло нацизм. Но этот вирус чистого зла возродился в России. Мир должен это остановить, пока не поздно», — подчеркивают в горсовете.

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