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Российские оккупанты обстреляли на Донетчине 14 населенных пунктов

28 мая 2022, 12:08

Российские оккупанты обстреляли на Донетчине 14 населенных пунктов

Последствия обстрелов Донетчины. Фото: полиции Последствия обстрелов Донетчины. Фото: полиции

За сутки россияне нанесли 21 удар по Донетчине, обстреляли 14 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Под обстрел попали Авдеевка, Лиман, Бахмут, Святогорск, Зализное, Николаевка, Красногоровка, Торецк, Райгородок, Донецкое, Нью-Йорк, Приволье, Шумы, Ягодное.

Российские войска били из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», тяжелой артиллерии, танков, стрелкового оружия.

Разрушения получили 32 гражданских объекта: жилые дома, пожарная часть, база отдыха, строительное и сельскохозяйственное предприятия, критическая инфраструктура.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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