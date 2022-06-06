Оккупанты атаковали Гуляйполе, ранены шесть человек

Последствия обстрела Гуляйполя. Фото: ОВА

Военнослужащие российской армии обстреляли дома в Гуляйполе и гражданскую инфраструктуру. В результате вооруженной атаки ранены шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.



Шесть местных жителей получили осколочные ранения.



В органы полиции поступило семь сообщений о последствиях артиллерийских обстрелов. В ОВА отметили, что с 4 на 5 июня противник обстрелял многоэтажки и частные дома. От ракетных попаданий во многих помещениях произошли возгорания, взрывной волной вынесло окна и двери. Также у людей повреждены гаражи и другие хозяйственные постройки.



Кроме жилья, российские захватчики обстреляли стоматологический кабинет и продовольственный магазин. В помещениях разрушены крыши, повреждены стены и выбиты окна.