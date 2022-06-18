Украинcкая армия потеряла около 50% тяжелого вооружения с начала войны

Украина потеряла около 50% тяжелого вооружения с начала полномасштабного вторжения России. Об этом в интервью журналу National Defence рассказал командующий логистикой Сухопутных войск ВСУ генерал Владимир Карпенко.



«Я говорю только о тяжелом вооружении. На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50%», — сказал Карпенко.



Он уточнил, что Украина потеряла около 1300 БМП, 400 танков и 700 артиллерийских систем.



По словам командующего логистикой Сухопутных войск, Запад поставляет вооружение, но его не хватает.



«Мы получили большое количество систем вооружения, но, к сожалению, при таком массово расходуемом ресурсе они покрывают только 10-15% наших потребностей. Нужна артиллерия, нужны артиллерийские выстрелы, БМП, боевые машины, танки. Нам очень нужны системы ПВО и реактивные системы залпового огня», — отметил Карпенко.