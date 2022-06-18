Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Украинcкая армия потеряла около 50% тяжелого вооружения с начала войны

18 июня 2022, 10:31

Украинcкая армия потеряла около 50% тяжелого вооружения с начала войны

Украина потеряла около 50% тяжелого вооружения с начала полномасштабного вторжения России. Об этом в интервью журналу National Defence рассказал командующий логистикой Сухопутных войск ВСУ генерал Владимир Карпенко.

«Я говорю только о тяжелом вооружении. На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50%», — сказал Карпенко.

Он уточнил, что Украина потеряла около 1300 БМП, 400 танков и 700 артиллерийских систем.

По словам командующего логистикой Сухопутных войск, Запад поставляет вооружение, но его не хватает.

«Мы получили большое количество систем вооружения, но, к сожалению, при таком массово расходуемом ресурсе они покрывают только 10-15% наших потребностей. Нужна артиллерия, нужны артиллерийские выстрелы, БМП, боевые машины, танки. Нам очень нужны системы ПВО и реактивные системы залпового огня», — отметил Карпенко.

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:03
Оккупированный Донецк под массированным обстрелом, сообщают о жертвах
11:08
«ДНР» заявила о гибели двоих мирных жителей из-за обстрелов
10:09
Особые правила въезда: «ДНР» открыла Седово на лето
09:22
Жители Донецка сообщают об обстреле и пожаре в районе «Топаза»
23:59
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
19:32
Экс-глава «МИД ДНР» и жена Губарева стала замом «администрации» Херсонской области
18:16
В Мариуполе участились случаи инфекционных заболеваний и ампутаций у больных сахарным диабетом
17:15
У Зеленского допустили возвращение Крыма военным путем
15:50
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
14:52
«ДНР»: ВСУ удерживают правый берег Святогорска, где находится лавра
13:34
В Донецке, Макеевке и Горловке сообщают об обстрелах, есть пострадавшие
11:52
В захваченной оккупантами Васильевке — мощный взрыв в районе дамбы
11:24
Минобороны РФ строит в Мариуполе жилой комплекс
11:22
На оккупированной Луганщине за четыре месяца погибли 46 мирных жителей
10:22
Донецк под мощным обстрелом, люди сообщают о «прилетах» и пожарах
все новости
12:03
Оккупированный Донецк под массированным обстрелом, сообщают о жертвах
11:43
В Донецкой области армия РФ обстреляла 12 населенных пунктов
11:08
«ДНР» заявила о гибели двоих мирных жителей из-за обстрелов
10:31
Украинcкая армия потеряла около 50% тяжелого вооружения с начала войны
10:09
Особые правила въезда: «ДНР» открыла Седово на лето
09:22
Жители Донецка сообщают об обстреле и пожаре в районе «Топаза»
09:11
РФ депортирует жителей Северодонецка по «гуманитарным» коридорам, — британская разведка
08:44
Оккупанты нанесли авиаудары по Луганщине
08:33
Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу
08:27
Армия РФ готовит дополнительные силы для атаки Северодонецка и Лисичанска — ISW
08:12
Украинская ПВО сбила две ракеты над Одесской областью
07:53
ВСУ пытаются сорвать наступление российских захватчиков на Донбассе — сводка Генштаба
23:59
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
23:40
Славянск готовится к наступлению россиян «со дня на день», заявил глава города
23:16
Гайдай: Ежедневно на Луганщину прибывают по 30 КамАЗов оккупантов
все новости
ВИДЕО
Жители Донецка сообщают об обстреле и пожаре в районе «Топаза»
18 июня, 09:22
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
17 июня, 23:59
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
17 июня, 15:50

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция