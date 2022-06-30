ВСУ отбили село в Херсонской области

Украинские военные освободили Потемкино Херсонской области. В ходе успешного контрнаступления уничтожена российская техника. Об этом сообщает 60-я отдельная пехотная бригада ВСУ.



Отмечается, что военнослужащие провели успешное наступление на российских оккупантов. Отражены несколько контратак противника, уничтожены БМП и танки оккупантов.



В качестве трофея военным достался бронеавтомобиль «Тигр».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины провели контрнаступление к северу от Херсона, операция достигла определенного успеха.