Мэр Славянска призвал оставшихся жителей эвакуироваться

В Славянске в результате вчерашнего обстрела погибли шесть человек, а число раненых возросло до 19. Об этом сегодня утром сообщил глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.



Он призвал оставшихся в городе жителей эвакуироваться.



Лях проинформировал, что сегодня власти Славянска отправляют эвакуационный рейс в Ровенскую область. Завтра автобусы отправятся в Покровск на поезд во Львов. В среду, 6 июля, снова будет группа в Ровенскую область с расселением.



Записаться на поездку можно по телефонам горячей линии.

Днем 3 июля российские войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам Славянска. Кроме того, из РСЗО был обстрелян соседний Краматорск.