Российские войска обстреляли Краматорск ракетами

Российские войска в воскресенье, 3 июля, обстреляли Краматорск из ракетных систем залпового огня «Смерч». Как сообщил мэр города Александр Гончаренко, в Краматорске есть серьезные разрушения.



«Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и готовят по мирному населению. Предварительно без жертв, но есть серьезные разрушения. Работает взрывотехническая служба», - написал Гончаренко в Facebook.



Он также призвал граждан находиться ближе к укрытиям и не пренебрегать сигналами тревоги.



Город подвергается обстрелу из «Смерчей» второй день подряд.

Разбито здание отеля и повреждена дорога в жилом массиве. Всего днем по городу россияне выпустили три ракеты.