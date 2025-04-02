Російський безпілотник вдарив по 16-поверховому будинку у Харкові: є поранені, серед них 10-річний хлопчик

2 квітня російський БПЛА «Молнія» вдарив по 16-поверховому будинку у Київському районі Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Внаслідок атаки постраждали 65-річна жінка та 10-річний хлопчик.



Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що дрон вдарив по восьмому поверху будинку.



Постраждалі під час удару перебували у квартирі. У них осколкові поранення.



Пізніше Терехов уточнив, що кількість поранених зросла до чотирьох людей.

Нагадаємо, що армія РФ збільшує щільність обстрілів Покровська Донецької області, по місту б'ють авіабомби, дрони та артилерія.