Прорыв Каховской плотины: Разгадка последствий для Черного моря

Загрязнение Черного моря после разрушения Каховской ГЭС. Фото: Новости Донбасса

Шестого июня, в результате разрушения Каховской плотины на юге Украины, хлынул поток воды. Он вызвал масштабное наводнение и спровоцировал новый гуманитарный кризис в регионе, уже столкнувшемся с последствиями продолжающейся войны. Прорыв плотины не только затопил огромные территории, но и привел к возникновению целого ряда экологических и природоохранных проблем.



Сразу после прорыва плотины начались сильные ливни и грозы, которые усугубили ситуацию, еще больше затруднив эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи. Последствия этого инцидента вышли далеко за рамки гуманитарных проблем.



По словам свидетелей, по мере отступления воды стало очевидно, что прорыв плотины превратился в масштабную экологическую катастрофу. Наводнение вызвало волну загрязнение, которое имело далеко идущие последствия для Черного моря и прилегающих к нему регионов.



От значительного фекального загрязнения из-за смыва выгребных ям и навозохранилищ до промышленных загрязнений — на воды Черного моря выпала основная тяжесть катастрофы. Воздействие на морскую флору и фауну, качество воды и здоровье людей стало предметом пристального внимания и анализа.



В этой проблеме пытались разобраться журналисты JAM-News, G4Media, БГ Наука и Новостей Донбасса, рассматривая экологические последствия прорыва Каховской плотины. Они изучали ближайшие и долгосрочные последствия катастрофы. С помощью экспертных оценок и анализа мы пытаемся распутать сложную сеть последствий прорыва плотины для Черного моря и прилегающих к нему регионов.

Экологические и природоохранные последствия

Паводковые воды, вызванные прорывом плотины, несли с собой множество загрязняющих веществ, которые оказали значительное влияние на качество воды, морскую флору и фауну и здоровье людей.



Одной из наиболее актуальных проблем стало загрязнение, вызванное паводковыми водами. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объявил о «значительном фекальном загрязнении» и предостерег от употребления в пищу или купания в пострадавших водоемах из-за риска инфекционных заболеваний. Украинские власти рекомендовали гражданам воздержаться от купания в водоемах, пострадавших от стихии, и от употребления рыбы из этих водоемов, опасаясь вспышек желудочно-кишечных инфекций.

Женщины заходят в Черное море в Одессе. Фото: Новости Донбасса

Помимо фекальных загрязнений, паводковые воды несли и промышленные загрязнения. Десятки химических и нефтехимических предприятий были затоплены, что привело к промышленному загрязнению воды. По данным Гринпис, в первые дни после катастрофы из затопленных нефтеперерабатывающих заводов, топливных станций, электростанций и складов в воду вытекло около 150 тонн моторного масла.



В итоге, загрязненные воды попали в Черное море через Днепровский залив, что привело к запрету на купание и рыбную ловлю в Одесской области. В пробах воды из этого региона были обнаружены сальмонеллы, рота- и астравирусы, вибрион холера, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов человека и животных, а также значительно превышен индекс LPC (лактозо-положительной кишечной палочки). Причиной загрязнения стали пестициды, химикаты, канализационные стоки, остатки кладбищ, трупы животных и другой мусор, попавший в Черное море по течению Днепра после прорыва плотины.



«Раньше у нас тоже была проблема — море постоянно цвело за счет того, что с реками эти удобрения выходили в море и оно зацветало периодически. А теперь большое количество [удобрений], которое было накоплено в Каховском водохранилище, однократно вышло в море. Оно не исчезло, оно не исчезнет еще долго, и мы еще долго будем видеть последствия», — рассказал ведущий научный сотрудник Института морской биологии НАН Украины Юрий Квач.



Последствия прорыва плотины не ограничились только непосредственным загрязнением воды. Массивный приток пресной воды снизил соленость воды в северной части Черного моря до трех раз по сравнению с нормальным уровнем. Снижение солености воды оказывает серьезное негативное влияние на местную фауну и флору, вызывая высокую смертность многих видов.



«Опресненная вода пришла в момент, когда был нерест. И если рыба может отплыть от берега, то мальки и икра не «убегут». Была гибель мальков икры. Рыба потом снова вернется, она будет снова нереститься. Но произошло смещение в структуре экосистемы», — отмечает Юрий Квач.



По прогнозам ученых должны были выжить мидии, потому что некоторое время могут существовать в бескислородных условиях. Была надежда, что когда придет загрязненная вода, то мидии ее «распознают».



«Эта вода, с уровнем солености 3–4 промилле, была смертельной для них. Мы надеялись, что они просто закроются и переживут это время, но они не пережили. Мы наблюдали уже через неделю массовую гибель мидий на мелях на побережье… Сейчас мы наблюдаем, что мидия немного восстанавливается, уже появляется понемногу, но она должна вырасти», — говорит ученый.

Мидии на волнорезе под водой, Черное море. Фото: Новости Донбасса

Гибель мидий наблюдает и одесский экоактивист, представитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский. По его словам, больше всего пострадала колония на волнорезе, у берега погибло около 50% мидий.



Долгосрочные экологические и природоохранные последствия прорыва плотины по-прежнему вызывают озабоченность. Загрязнение в сочетании с пониженной соленостью воды способно нарушить хрупкий баланс экосистемы Черного моря и повлиять на морскую жизнь на долгие годы вперед.

Меры реагирования и смягчения последствий

Экологические и природоохранные последствия прорыва Каховской плотины заставили различные организации и органы власти принять оперативные меры по смягчению последствий катастрофы и обеспечению безопасности пострадавшего населения, морских обитателей и окружающей среды.



Сразу после прорыва плотины Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) инициировала оперативную доставку медицинских наборов для удовлетворения растущих медицинских потребностей населения, пострадавшего в результате катастрофы, по всему региону. Эти усилия были направлены на решение проблем со здоровьем, возникших в результате наводнения и загрязнения окружающей среды.



С момента прорыва дамбы различные организации и учреждения Болгарии и Румынии активно следили за качеством воды в Черном море. Более чем в 25 точках вдоль всего европейского побережья Черного моря проводился обширный мониторинг, включающий отбор проб воды и донных отложений, а также мониторинг рыбы. Результаты измерений содержания тяжелых металлов, полициклических ароматических углеводородов, цезия-137 и многих других элементов оказались в пределах допустимых норм, установленных Европейским Союзом.

Разрушение дамбы Каховской ГЭС. Кадр из видео

Дирекция Черноморского бассейна — Варна также проводит регулярный мониторинг и размещает результаты анализов на своем сайте. Несмотря на то, что в некоторых местах обнаружено повышенное содержание азота и меди, результаты анализов на другие элементы и микробиологического мониторинга свидетельствуют о том, что их уровень находится на низком уровне и в пределах установленных норм.



Помимо мониторинга, власти принимают меры по снижению воздействия прорыва плотины на морских обитателей и окружающую среду. Для защиты здоровья людей и предотвращения употребления в пищу потенциально загрязненной рыбы был введен запрет на купание и ловлю рыбы в Одесской области. Также были предприняты усилия по устранению загрязнения, вызванного паводковыми водами, и восстановлению пострадавших экосистем.



Работы по ликвидации последствий наводнения проводились совместными усилиями различных организаций, в том числе международных, и органов власти. Постоянный мониторинг морской воды и меры, принятые для устранения последствий прорыва плотины, сыграли решающую роль в обеспечении безопасности морской жизни, здоровья людей и окружающей среды.





Анализ и мнения экспертов

Экологические и природоохранные последствия прорыва Каховской плотины стали предметом анализа и обсуждения экспертов. Их мнения позволяют глубже понять последствия катастрофы и возможные долгосрочные последствия для экосистемы Черного моря.



Николай Валчев, директор Института океанологии Болгарской академии наук (БАН), заявил, что в настоящее время сильные ветры удерживают загрязнение вблизи побережья, поэтому загрязнение будет достигать болгарского побережья достаточно медленно, встречая множество препятствий. Он отметил, что пятно загрязнения будет продолжать двигаться на юг вдоль побережья в направлении Румынии и Болгарии, но довольно медленно, с уменьшением концентрации загрязняющих веществ.



Адриан Станица, директор Румынского национального института геологии и морской геоэкологии (GeoEcoMar), отметил, что в результате разрушения плотины был смыт огромный объем отложений, содержащих различные загрязняющие вещества, органические материалы и отходы. По его словам, наиболее значительное воздействие на окружающую среду будет оставаться в Одесской области и в устье Днепра, а по мере удаления от устья Днепра воздействие на морскую среду будет значительно уменьшаться за счет разбавления.



Значительное влияние на окружающую среду проявится в долгосрочной перспективе: все крупные осадки, остатки домов и растительности, смытые Днепром, превратившись в донные отложения, добавятся к загрязняющим веществам более ранних периодов. Для выявления этих элементов необходим детальный анализ содержимого морского дна, а также, по всей вероятности, операция по его очистке.

Обломок дома, плавающий в Черном море в Одесской области после разрушения Каховской ГЭС. Фото: ГПСУ

«И опять же, без детальных периодических исследований процесс принятия комплексных решений будет оставаться исключительно сложной задачей. И все же, исходя из опыта, можно сказать, что наиболее значительное воздействие на окружающую среду будет по-прежнему оказываться в Одесской области и в устье Днепра. Но по мере удаления от устья Днепра воздействие на морскую среду будет значительно уменьшаться за счет разбавления», — говорит Адриан Станица.



Виолин Райков, сотрудник Института океанологии БАН, рассказал, что масштабный мониторинг проводился более чем в 25 точках вдоль всего побережья Черного моря, и результаты измерений содержания тяжелых металлов, полициклических ароматических углеводородов, цезия-137 и многих других элементов оказались в пределах допустимых норм, установленных Европейским Союзом. Он также отметил, что Дунай, который гораздо больше Днепра, выступает в качестве естественного барьера на пути загрязненных вод к румынскому побережью.



Морской эколог, старший научный сотрудник лаборатории морской экологии Института биоразнообразия БАН Димитар Беров, кандидат биологических наук, подтвердил, что результат анализов показывает, что причин для паники нет. Он заявил, что чем южнее мы будем удаляться от пострадавшего района, тем больше будет снижаться концентрация загрязняющих веществ. По его прогнозам, к тому времени, когда воды достигнут северного побережья Болгарии, концентрация загрязняющих веществ будет значительно ниже той, которая может представлять серьезную опасность для здоровья или оказывать токсическое воздействие.



Министерство охраны окружающей среды Грузии сообщило JAMnews, что вода Черного моря у побережья страны безопасна. Пробы воды берутся каждые десять дней на 12 станциях, с разных глубин. Значения 59 параметров, определенных в пробах воды Черного моря, находятся в пределах нормы.



Однако, помимо официальных исследований, никаких альтернативных проб воды Черного моря в Грузии не проводится. По словам экологов, это дорогостоящий процесс, на него уходят миллионы, и у неправительственного сектора нет таких денег.

Батуми, июль 2023 года. Фото: JAMnews / Давид Пипиа

Поэтому оценка экологов, безопасно Черное море или нет, основывается только на официальных исследованиях.



«Поверхностные течения идут на северо-запад, проходят территорию, прилегающую к Румынии, Болгарии, Варне, затем Босфор, затем Анатолийскую равнину, начинают свой путь на юг, затем все это разделяется на два течения у Грузии. Вы представляете, сколько сотен километров должен пройти этот поток, чтобы все это — в данном случае загрязняющие вещества — попало в Грузию», — говорит эколог из Батуми Каха Гучманидзе.



Другой эколог, Нино Чхобадзе, председатель зеленого движения «Друзья Земли — Грузия», говорит, что поток загрязненной воды доберется до Грузии почти через год:

«Поток воды из Одессы дойдет до нас где-то через 8–11 месяцев. Трудно предсказать, что именно эта вода принесет в Грузию. Вода имеет свойство фильтровать себя, надо полагать, что она сама будет фильтровать опасные вещества».



По ее словам, следует учитывать, что на берега Днепра уже выпало большое количество опасных веществ. А то, что осталось в воде, скорее всего, в пути медленно осядет:



«Сейчас нам остается только ждать и следить за водой. В то же время у нас должна быть тесная связь со странами Черноморского бассейна».

Взрыв вблизи румынского курорта

Вблизи румынского курорта Костинешти, утром 14 августа, произошел взрыв, причиной которого, вероятно, стала морская мина. По предварительным данным, в воде может находиться еще один взрывоопасный предмет, поэтому Военно-морские силы Румынии направили специально подготовленных водолазов для поиска и обезвреживания опасного объекта. Представитель ВМС Румынии полковник Корнелиу Павел, говорит про опасность дрейфующих морских мин возросла после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. В день взрыва сильный ветер дул с моря на берег, и водолазы были направлены в Костинешти для расследования инцидента.



Взрыв в районе румынского курорта Костинешти служит напоминанием о продолжающемся конфликте в Украине и его возможных последствиях для Черноморского региона.



Виктория Савицкая (Новости Донбасса), Радослав Тодоров (Наука), Нино Нариманишвили (JAMnews), Андреа Павел и Иоана Морован (G4Media), «Медиасеть»