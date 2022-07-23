«ДНР» обіцяє три місяці чекати на власників нерухомості. Потім пошкоджені будинки знесуть

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території запровадили нові правила. Тепер власникам будинків, що підлягають знесенню, які були пошкоджені в боях, потрібно заявити права на нерухомість протягом трьох місяців «з моменту опублікування рішення про знесення будівлі». Про це йдеться в «постанові» так званого «державного комітету оборони ДНР».



Зазначається, що рішення про знесення будівель ухвалює «держкомітет оборони ДНР» на підставі висновку «комісії, створеної місцевою адміністрацією».



«Єдиний реєстр таких об'єктів веде мінбуд. Датою офіційного опублікування інформації вважається день її розміщення на сайті муніципалітету», — повідомляють у «ДНР».



Крім того, наголошується, що всі особи, які заявили про майнові права на об'єкти нерухомості, що підлягають знесенню, підлягають обліку. Його веде місцева «адміністрація».



«Ці дані враховуються при призначенні компенсації за житло та майно потерпілим. Документ підписаний й набрав чинності сьогодні», — заявили в угрупуванні.



Дивіться також:



