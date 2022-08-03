«ДНР» заявила про загибель командирки реактивного артдивізіону

Донеччанка Ольга Качура з позивним «Корса», яка при угрупуванні «ДНР» була командиркою реактивного артилерійського дивізіону, — загинула. Про це повідомив голова окупаційної «адміністрації» Горлівки Іван Приходько.



За його словами, Качура «стояла біля джерел народної міліції ДНР». Вона, зазначив Приходько, «трагічно загинула», причину «мер» Горлівки не назвав.



У сепаратистських Telegram-каналах пишуть про загибель Качури «у боях».



Нагадаємо, «Корса» до 2011 року працювала в українській міліції. Остання посада — заступниця начальника Кіровського райвідділу міліції у Донецьку. Від 2014 року Качура увійшла до складу незаконного збройного формування — «3-я окрема мотострілецька бригада «Беркут» 1-го армійського корпусу угруповання «ДНР». Жінка обіймала «посаду» командирки артилерійського дивізіону та мала «звання» «полковниці військ ДНР».



Качура безпосередньо керувала обстрілами позицій військовослужбовців ЗСУ та добровольчих батальйонів України реактивними системами залпового вогню БМ-21 «Град» поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області. Український суд визнав її винною у цих злочинах та заочно засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.