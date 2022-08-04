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Руководила артдивизионом «ДНР»: Путин посчитал «Корсу» «героем» России

04 августа 2022, 09:32

Руководила артдивизионом «ДНР»: Путин посчитал «Корсу» «героем» России

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «героя России» дончанке Ольге Качуре с позывным «Корса», которая при группировке «ДНР» была командиром реактивного артиллерийского дивизиона боевиков, — посмертно. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

В документе отмечается, что «полковник» Качура проявила «мужество и героизм» — «при исполнении воинского долга».

Как сообщает сепаратистский сайт «ДАН», 3 августа глава группировки «ДНР» Денис Пушилин присвоил «звание героя ДНР» «Корсе» — посмертно.

О гибели «Корсы» стало известно вчера.

Напомним, «Корса» до 2011 года работала в украинской милиции. Последняя должность — заместитель начальника Кировского райотдела милиции в Донецке. В 2014 году Качура вошла в состав незаконного вооруженного формирования — «3-я отдельная мотострелковая бригада «Беркут» 1-го армейского корпуса группировки «ДНР». Женщина занимала «должность» командира артиллерийского дивизиона и имела «звание» «полковник войск ДНР».

Качура непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих ВСУ и добровольческих батальонов Украины реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град» вблизи населенных пунктов Иловайск, Дебальцево, Углегорск, Мариновка, Авдеевка Донецкой области. Украинский суд признал ее виновной в этих преступлениях и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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