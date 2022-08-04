Керувала артдивізіоном «ДНР»: Путін вважає «Корсу» «героїнею» Росії

Президент РФ Володимир Путін надав звання «героїні Росії» дончанці Ользі Качурі з позивним «Корса», яка при угрупуванні «ДНР» була командиркою реактивного артилерійського дивізіону бойовиків, — посмертно. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Кремля.



У документі зазначається, що «полковниця» Качура виявила «мужність і героїзм» — «під час виконання військового обов'язку».



Як повідомляє сепаратистський сайт «ДАН», 3 серпня голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін надав «звання героїні ДНР» «Корсі» посмертно.



Про загибель «Корси» стало відомо вчора.



Нагадаємо, «Корса» до 2011 року працювала в українській міліції. Остання посада — заступниця начальника Кіровського райвідділу міліції у Донецьку. Від 2014 року Качура увійшла до складу незаконного збройного формування — «3-я окрема мотострілецька бригада «Беркут» 1-го армійського корпусу угруповання «ДНР». Жінка обіймала «посаду» командирки артилерійського дивізіону та мала «звання» «полковниці військ ДНР».



Качура безпосередньо керувала обстрілами позицій військовослужбовців ЗСУ та добровольчих батальйонів України реактивними системами залпового вогню БМ-21 «Град» поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області. Український суд визнав її винною у цих злочинах та заочно засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.