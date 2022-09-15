ЕС продлил на полгода санкции против России: В списке более тысячи человек и сотни учреждений

Европейский Союз официально сообщил о продлении на следующие полгода санкций против физических и юридических лиц Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.



«Совет ЕС решил продлить действие ограничительных мер против тех, кто отвечает за подрыв либо угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины на последующие шесть месяцев, до 15 марта 2023 года», - говорится в сообщении.



Ограничительные меры включают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление финансовых или других экономических ресурсов для лиц и учреждений, включенных в список.



Действие санкций будет продлено для 1206 человек и 108 учреждений.