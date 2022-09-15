ЄС продовжив на півроку санкції проти Росії: У списку більше тисячі осіб та сотні установ

Європейський Союз офіційно повідомив про продовження на наступні півроку санкцій проти фізичних та юридичних осіб Російської Федерації. Про це повідомляється на сайті Європейської ради.



«Рада ЄС вирішила продовжити дію обмежувальних заходів проти тих, хто відповідає за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України на наступні шість місяців, до 15 березня 2023 року», - йдеться у повідомленні.



Обмежувальні заходи включають обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів та заборону надання фінансових або інших економічних ресурсів для осіб та установ, включених до списку.



Дія санкцій буде продовжена для 1206 осіб та 108 установ.