У Миколаєві ракета зруйнувала п'ятиповерхівку, під завалами знайшли дитину

13 жовтня 2022, 08:23

У Миколаєві ракета зруйнувала п'ятиповерхівку, під завалами знайшли дитину

Миколаїв. Фото: ОВА Миколаїв. Фото: ОВА

Сьогодні після першої години ночі російські війська здійснили масований обстріл Миколаєва. Влучили зокрема у п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Два верхні поверхи зруйновані вщент, інші — під завалами. На місці працюють рятувальники», — поінформував він.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що місто обстріляне ракетами типу С300.

«З-під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина шість годин провела під завалами. Зараз йому надається медична допомога. Продовжуються пошуки ще семи людей», — повідомив він.

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