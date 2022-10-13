У Миколаєві ракета зруйнувала п'ятиповерхівку, під завалами знайшли дитину

Сьогодні після першої години ночі російські війська здійснили масований обстріл Миколаєва. Влучили зокрема у п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
«Два верхні поверхи зруйновані вщент, інші — під завалами. На місці працюють рятувальники», — поінформував він.
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що місто обстріляне ракетами типу С300.
«З-під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина шість годин провела під завалами. Зараз йому надається медична допомога. Продовжуються пошуки ще семи людей», — повідомив він.
Дивіться також: