Падают целые подъезды: Мэр Бахмута рассказал об обстрелах города

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Бахмуту, в городе из-за постоянных обстрелов не успевают оперативно разбирать завалы. Об этом написал мэр Бахмута Алексей Рева на своей странице в Facebook.



«Враг продолжает уничтожать Бахмутскую громаду и воевать против наших мирных жителей. Вражеская артиллерия и авиация бьет по жилым кварталам, в многоэтажках падают целые подъезды, в частном секторе десятки сгоревших домов. Полностью разбита критическая инфраструктура, что делает невозможным восстановить электроснабжение, водоснабжение и вывезти мусор», — описал ситуацию в городе мэр.



По его словам, в Бахмуте каждый день погибают люди. Рева призвал жителей срочно эвакуироваться.



«Самое страшное, что от вражеских наступлений погибают каждый день наши бахмутяне. Ситуация безопасности не позволяет оперативно выявлять погибших и разбирать завалы. Ситуация в городе чрезвычайно тяжелая. Опасно повсюду! Я еще раз повторяю, что нужно эвакуироваться! Сейчас же! Сейчас самое главное — сохранить жизнь», — подчеркнул мэр Бахмута.