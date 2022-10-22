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Падают целые подъезды: Мэр Бахмута рассказал об обстрелах города

22 октября 2022, 19:55

Падают целые подъезды: Мэр Бахмута рассказал об обстрелах города

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Бахмуту, в городе из-за постоянных обстрелов не успевают оперативно разбирать завалы. Об этом написал мэр Бахмута Алексей Рева на своей странице в Facebook.

«Враг продолжает уничтожать Бахмутскую громаду и воевать против наших мирных жителей. Вражеская артиллерия и авиация бьет по жилым кварталам, в многоэтажках падают целые подъезды, в частном секторе десятки сгоревших домов. Полностью разбита критическая инфраструктура, что делает невозможным восстановить электроснабжение, водоснабжение и вывезти мусор», — описал ситуацию в городе мэр.

По его словам, в Бахмуте каждый день погибают люди. Рева призвал жителей срочно эвакуироваться.

«Самое страшное, что от вражеских наступлений погибают каждый день наши бахмутяне. Ситуация безопасности не позволяет оперативно выявлять погибших и разбирать завалы. Ситуация в городе чрезвычайно тяжелая. Опасно повсюду! Я еще раз повторяю, что нужно эвакуироваться! Сейчас же! Сейчас самое главное — сохранить жизнь», — подчеркнул мэр Бахмута.

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