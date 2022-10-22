Падають цілі під'їзди: Мер Бахмута розповів про обстріли міста

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Бахмуту, в місті через постійні обстріли не встигають оперативно розбирати завали. Про це написав мер Бахмута Олексій Рева на своїй сторінці у Facebook.



«Ворог продовжує знищувати Бахмутську громаду і воювати проти наших мирних жителів. Ворожа артилерія та авіація б'є по житлових кварталах, у багатоповерхівках падають цілі під'їзди, в приватному секторі десятки згорілих будинків. Повністю розбита критична інфраструктура, що унеможливлює відновлення електропостачання, водопостачання та вивозу сміття», — описав ситуацію у місті мер.



За його словами, у Бахмуті щодня гинуть люди. Рева закликав мешканців терміново евакуюватись.



«Найстрашніше, що від ворожих наступів гинуть щодня наші бахмутяни. Ситуація безпеки не дозволяє оперативно виявляти загиблих і розбирати завали. Ситуація у місті надзвичайно важка. Небезпечно всюди! Я ще раз повторюю, що потрібно евакуюватися! Зараз же! Зараз найголовніше — зберегти життя», — наголосив мер Бахмута.