Падають цілі під'їзди: Мер Бахмута розповів про обстріли міста

22 жовтня 2022, 19:55

Падають цілі під'їзди: Мер Бахмута розповів про обстріли міста

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Бахмуту, в місті через постійні обстріли не встигають оперативно розбирати завали. Про це написав мер Бахмута Олексій Рева на своїй сторінці у Facebook.

«Ворог продовжує знищувати Бахмутську громаду і воювати проти наших мирних жителів. Ворожа артилерія та авіація б'є по житлових кварталах, у багатоповерхівках падають цілі під'їзди, в приватному секторі десятки згорілих будинків. Повністю розбита критична інфраструктура, що унеможливлює відновлення електропостачання, водопостачання та вивозу сміття», — описав ситуацію у місті мер.

За його словами, у Бахмуті щодня гинуть люди. Рева закликав мешканців терміново евакуюватись.

«Найстрашніше, що від ворожих наступів гинуть щодня наші бахмутяни. Ситуація безпеки не дозволяє оперативно виявляти загиблих і розбирати завали. Ситуація у місті надзвичайно важка. Небезпечно всюди! Я ще раз повторюю, що потрібно евакуюватися! Зараз же! Зараз найголовніше — зберегти життя», — наголосив мер Бахмута.

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