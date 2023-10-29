Партизаны выявили завод в Челябинске по производству ракет — АТЕШ

В российском Челябинске партизаны выявили завод по производству ракет. Об этом сообщили в пресс-службе партизанского движения «АТЕШ».



«Наши агенты из Челябинска докладывают, что на Челябинском кузнечно-прессовом заводе начали изготавливать ракеты различного типа», — говорится в сообщении.



Сообщается, что предприятие стремительно разрастается: строятся новые цеха, набирается новый персонал. Численность персонала на заводе увеличилось с 10 до 17 тысяч человек.



Напомним, Россия активно строит военные заводы. К такому выводу пришли журналисты «Схем», проанализировав спутниковые снимки. Российский оборонпром сосредоточился на строительстве заводов, которые производят и ремонтируют тактические и стратегические самолеты, боевые вертолеты, военные дроны и КАБы.