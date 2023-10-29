Партизани виявили завод у Челябінську з виробництва ракет — АТЕШ

У російському Челябінську партизани виявили завод з виробництва ракет. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху «АТЕШ».



«Наші агенти з Челябінська повідомляють, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу», — йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що підприємство швидко розростається: будуються нові цехи, набирається новий персонал. Чисельність персоналу на заводі побільшало з 10 до 17 тисяч осіб.



Нагадаємо, Росія активно будує військові заводи. Такого висновку дійшли журналісти «Схем», проаналізувавши супутникові знімки. Російський оборонпром зосередився на будівництві заводів, які виробляють та ремонтують тактичні та стратегічні літаки, бойові вертольоти, військові дрони та КАБи.