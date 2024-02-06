В Дружковке обнаружена утечка газа на подземном газопроводе, частично приостановлена его подача

На подземном газопроводе в Дружковской громаде специалисты обнаружили утечку газа. Об этом сегодня сообщил «Донецкоблгаз».

Отмечается, что разгерметизацию участка подземного газопровода специалисты Дружковского отделения Краматорского управление газового хозяйства обнаружили с помощью прибора RMLD.

«Для проведения аварийно-восстановительных работ по устранению утечки газа на подземном газопроводе 6 февраля временно приостанавливается распределение газа по следующим адресам: Дружковка, улица Заречная, дома N12, 13, 14а, 15, 16, а также в поселке Горняк (642 абонента). Возобновление газоснабжения возможно после завершения аварийно-восстановительных работ», — говорится в сообщении.

RMLD — это переносной бесконтактный лазерный течеискатель для обнаружения утечек газа метана на трубопроводах, установках, емкостях и агрегатах на удалении до 30 м. Прибор обнаруживает самые незначительные утечки.