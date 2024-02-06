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У Дружківці виявлено виток газу на підземному газопроводі, частково призупинено його подання

06 лютого 2024, 14:05

У Дружківці виявлено виток газу на підземному газопроводі, частково призупинено його подання

На підземному газопроводі у Дружківській громаді фахівці виявили виток газу. Про це сьогодні повідомив «Донецькоблгаз».

Зазначається, що розгерметизацію ділянки підземного газопроводу спеціалісти Дружківського відділення Краматорського управління газового господарства виявили за допомогою приладу RMLD.

«Для проведення аварійно-відновлювальних робіт щодо усунення витоку газу на підземному газопроводі 6 лютого тимчасово зупиняється розподіл газу за такими адресами: Дружківка, вулиця Зарічна, будинки N12, 13, 14а, 15, 16, а також у селищі Гірник (642 абоненти). Відновлення газопостачання можливе після завершення аварійно-відновлювальних робіт», — йдеться у повідомленні.

RMLD — це переносний безконтактний лазерний течешукач для виявлення витоків газу метану на трубопроводах, установках, ємностях і агрегатах на відстані до 30 м. Прилад виявляє навіть незначні витоки.

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