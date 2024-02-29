Зовні — новий будинок, усередині — руїни: Росія «відновлює» будинки в захопленому Маріуполі

Окупаційна адміністрація РФ не залишає спроб зробити з захопленого Маріуполя «вітрину» російського Донбасу.



До травня 2022 року у місті було зруйновано 90% багатоквартирних та 60% приватних будинків. Після того, як російські війська знищили або пошкодили інфраструктуру Маріуполя, пропагандистські канали РФ і «ДНР» демонструють фото і відео нібито відновленого житла в окупації.



Весь зруйнований фонд багатоквартирного житла у місті планують відновити максимум за три роки. Російська окупаційна влада планувала ввести в експлуатацію дві тисячі квартир у Маріуполі у 2023 році. Ще півтори тисячі квартир здали 2022-го.



При цьому черга за квартирами не вичерпується. До кінця 2023 року заявки на компенсацію житла у Маріуполі подали понад 13 тисяч осіб. Лише 2427 з них вже вдалося отримати обіцяне житло. За словами маріупольців, черга на житло не рухається із березня. Деякі новобудови просто стоять порожніми.



Наприклад, так виглядає будинок на перетині вулиць Митрополитська та Купріна. Зовні він відреставрований. Всередині нічого не готове. Жити там неможливо.

У мережі також є зафіксований момент влучення російських військ по цьому будинку.

Вибух у багатоквартирному будинку після пострілу танка російської армії у Маріуполі, Україна, 11 березня 2022 року. Фото: AP Photo/Євген Малолєтка