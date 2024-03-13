Військові ССО знищили «Сонцепьок», два танки та 13 окупантів за допомогою дрона

Українські військовослужбовці за допомогою FPV-дронів знищили понад 10 російських окупантів та величезну кількість військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій (ССО).



«У зоні відповідальності 8 полку ССО за час ведення розвідки було виявлено техніку та живу силу противника. Ухвалено рішення на застосування FPV-дронів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що в результаті атаки пошкоджено два танки, ТГС-1А «Сонцепьок» та три ББМ.



Крім того, було ліквідовано 13 російських солдатів, ще 12 — поранено.





Раніше ми писали, що на Таврійському напрямку українські військовослужбовці ліквідували 387 окупантів минулої доби, 12 березня. Крім того, Сили оборони знищили 45 одиниць військової техніки.