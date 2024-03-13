ВСУ уничтожили более 300 оккупантов за сутки на Таврическом направлении

На Таврическом направлении украинские военнослужащие ликвидировали 387 оккупантов за минувшие сутки, 12 марта. Кроме того, Силы обороны уничтожили 45 единиц военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.



«Общие потери врага в живой силе составили 387 человек. Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 45 единиц без учета БпЛА. В частности, 2 танка, 10 ББМ, 12 артсистем, 1 РСЗО, 1 СПГ (АГС), 16 автомобилей и 3 единицы спецтехники. Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов и 5 важных объектов врага. Нейтрализовано или уничтожено 297 БпЛА разных типов», — говорится в сообщении.



В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении нашими защитниками и защитницами отражены 26 атак россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.



На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области. Россияне при поддержке авиации 26 раз пытались прорвать оборону украинских войск.



На Ореховском направлении ВС РФ 12 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работино Запорожской области.



Ранее мы писали, что в результате ночного обстрела Мирнограда двое людей погибли, еще пять – получили ранения. Поисковая операция на месте происшествия завершена.