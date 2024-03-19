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Американский сенатор Линдси Грэм призвал снизить призывной возраст в Украине

19 марта 2024, 12:58

Американский сенатор Линдси Грэм призвал снизить призывной возраст в Украине

Во время визита в Киев американский сенатор Линдси Грэм посоветовал снизить возраст мобилизации в Украине. Фото: The Washington Post Во время визита в Киев американский сенатор Линдси Грэм посоветовал снизить возраст мобилизации в Украине. Фото: The Washington Post

Во время визита в Киев 18 марта американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Украина должна бросить на фронт людей младше 25 лет и как можно быстрее принять новый закон о мобилизации. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Сенатор призвал украинцев не спорить о том, будут ли их поддерживать США, принимая решение о мобилизации: «Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить всем, а не в 25 или 27 лет. Нужно больше людей. Что бы мы ни делали, вы должны драться. Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя», цитирует Грэма американская газета.

Грэм также выразил надежду, что Украина в 2024 году «получит ракеты ATACMS, чтобы можно было снести чёртов мост, соединяющий Крым с Россией».

В США ожидают, что Украина скоро примет новый закон о мобилизации, заявил сенатор. Он также подверг критике освобождение от мобилизации мужчин до 27 лет.

Отмечается, что Грэм призвал к немедленным законодательным действиям — даже если законодатели США все еще не могут добиться собственного консенсуса о помощи Украине.

Давая советы по проекту, Грэм, который встретился с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, не смог предоставить никаких определенных обещаний относительно ожидаемого пакета помощи, сказал лишь журналистам, что он «более оптимистичен, чем когда-либо, до того».

«Я надеюсь, что те, кто вправе служить в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что это в 27 лет», — сказал он журналистам в понедельник.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм, ранее активно поддерживавший помощь Киеву, проголосовал против выделения пакета помощи Украине в 60 млрд долларов.

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