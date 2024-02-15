Симпатизировавший Украине сенатор Линдси Грэм проголосовал против выделения Киеву помощи в 60 млрд долларов

Активно поддерживавший Украину сенатор Линдси Грэм проголосовал против выделения пакета помощи Киеву в 60 млрд долларов. Фото: ТСН

Сенатор Линдси Грэм, ранее активно поддерживавший помощь Киеву, проголосовал против выделения пакета помощи Украине в 60 млрд долларов. Об этом написало американское издание The Washington Post.

«Я разговаривал с президентом Трампом сегодня, и он категорически против этого пакета», — заявил Грэм, выступая в Сенате в воскресенье, на следующий день после того, как бывший президент заявил на митинге, что позволит русским делать с НАТО все, что они захотят. «Он считает, что мы должны сделать подобные пакеты кредитом, а не подарком», — сказал Грэм.

Согласно информации издания, риторика Грэма изменилась после встречи с Трампом во Флориде в середине января. Инсайдеры утверждают, что эти перемены могут быть связаны с возможным стремлением сенатора занять высокий пост в администрации Трампа в случае его повторного избрания. Также существуют слухи о том, что изменение позиции Грэма может быть связано с настроениями в Республиканской партии относительно Украины.

«Изменение позиции Грэма в вопросе помощи Украине посылает резкий предупреждающий сигнал союзникам США о том, что даже один из самых агрессивных сторонников американского интервенционизма за рубежом, похоже, находится под влиянием более изоляционистской позиции, пронизывающей Республиканскую партию», — говорится в статье.

Издание напомнило, что в мае прошлого года республиканец Линдси Грэм посетил президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, тепло обнял находящегося в боевой готовности лидера, а позже призвал президента Байдена «делать больше», чтобы помочь Украине в борьбе с вторжением России.