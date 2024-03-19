Американський сенатор Ліндсі Грем закликав знизити призовний вік в Україні

Під час візиту до Києва американський сенатор Ліндсі Грем порадив зменшити вік мобілізації в Україні. Фото: The Washington Post

Під час візиту до Києва 18 березня американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україна має кинути на фронт людей молодших за 25 років і якнайшвидше ухвалити новий закон про мобілізацію. Про це пише американське видання The Washington Post.

Сенатор закликав українців не сперечатися про те, чи їх підтримуватимуть США, приймаючи рішення про мобілізацію: «Ви боретеся за своє життя, тому вам слід служити всім, а не у 25 чи 27 років. Потрібно більше людей. Що б ми не робили, ви маєте битися. Хоч би що ми робили, ви боретеся за себе», цитує Грема американська газета.

Грем також висловив сподівання, що Україна у 2024 році «отримає ракети ATACMS, щоб можна було знести чортовий міст, що з'єднує Крим із Росією».

У США очікують, що Україна незабаром ухвалить новий закон про мобілізацію, заявив сенатор. Він також розкритикував звільнення від мобілізації чоловіків до 27 років.

Зазначається, що Грем закликав до негайних законодавчих дій — навіть якщо законодавці США все ще не можуть досягти власного консенсусу щодо допомоги Україні.

Даючи поради щодо проекту, Грем, який зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у понеділок, не зміг надати жодних певних обіцянок щодо очікуваного пакета допомоги, сказав лише журналістам, що він «оптимістичніший, ніж будь-коли, до того».

«Я сподіваюся, що ті, хто має право служити в українській армії, приєднаються. Я не можу повірити, що це у 27 років», — сказав він журналістам у понеділок.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який раніше активно підтримував допомогу Києву, проголосував проти виділення пакету допомоги Україні в 60 млрд доларів.