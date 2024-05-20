У Костянтинівці судитимуть чотирьох наркодилерів: майже за рік вони заробили 500 тис. грн

У Костянтинівці Донецької області четверо людей заробили пів мільйона гривень на наркобізнесі. Вони постануть перед судом, – повідомила прокуратура Донеччини.



До суду спрямований обвинувальний акт щодо 4 громадян за фактами незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Організатор наркобізнесу також незаконно зберігав у себе зброю та боєприпаси.



«Організатору додатково інкримінується придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів та використання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 306, ч. ч. 2), 3 ст. 307 КК України)», — повідомили у прокуратурі.



У червні 2023 року чоловік організував схему для поширення метадону та солей PVP на території прифронтової Костянтинівки. До своєї наркомережі залучив трьох знайомих. Чоловік доставляв товар із Запорізької та Дніпропетровської областей.



«За більш як 11 місяців вони щонайменше встигли заробити пів мільйона гривень. Частину грошей організатор використав для придбання наркотиків», — йдеться у повідомленні.