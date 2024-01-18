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Бывшие «вагнеровцы» похитили сотрудника «МВД ЛНР» за торговлю наркотиками

18 января 2024, 22:33

Бывшие «вагнеровцы» похитили сотрудника «МВД ЛНР» за торговлю наркотиками

Сотрудника «МВД ЛНР» похитили бывшие «вагнеровцы». Кадр из видео Сотрудника «МВД ЛНР» похитили бывшие «вагнеровцы». Кадр из видео

Бывшие наемники ЧВК«Вагнер» похитили сотрудника «МВД ЛНР» Александра Макарцева: они убеждены, что полицейский стоит за организацией поставок наркотиков для российских солдат в оккупированной РФ Кадиевке (Стаханове) Луганской области. Об этом сообщила правозащитная организация Gulagu.net.

По их информации, группа бывших заключенных, отвоевав в «ЧВК Вагнер», перешла в 331 парашютно-десантный полк ВДВ Минобороны РФ. В ходе участия в войне на территории Луганской области один из военнослужащих этого подразделения был замечен в употреблении наркотиков, после чего командиры полка решили своими силами с оружием в руках провести собственное «расследование».

Бывшие наемники похитили сотрудника «УМВД ЛНР», который, по их мнению, стоял за организацией поставок наркотиков для торговли. Им оказался лейтенант полиции Александр Макарцев. 

После похищения Макарцева, военные следователи возбудили уголовное дело по факту разбоя, похищения и убийства. 

Были проведены переговоры между руководством «УМВД» с командирами 331 полка. В результате переговоров похищенный наркодилер был передан руководству «ОСБ УМВД», а проводившие «задержание» военные-наемники были доставлены на допрос в управление Следственного комитета РФ в оккупированном Луганске. 

О деталях этой истории Gulagu.net рассказали сами «вагнеровцы». По всей видимости, с помощью огласки они хотят обеспечить безопасность для себя.

Ранее сообщалось, что родственники погибших под Соледаром британских волонтеров считают, что их казнили наемники ЧВК «Вагнер».

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