Боевым медикам ВСУ впервые разрешили лечить наркотическими средствами

В Украине была выдана первая лицензия на использование наркотических средств в боевых условиях. Также это касается психотропных веществ и прекурсоров, сообщили на сайте Минобороны.

«Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе», – отметила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

По ее словам, это позволит более эффективно запустить новую систему и урегулировать оборот наркотических средств.

Теперь планируется рассмотреть вопрос применения таких лицензий в воинских частях.