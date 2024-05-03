Зеленский назначил нового главу Константиновской ГВА

Зеленский назначил руководителя Константиновской МВА. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Константиновской городской военной администрации. Эту должность получил Сергей Горбунов. Об этом говорится в распоряжении президента №49/2024-рп.



«Назначить Горбунова Сергея Николаевича начальником Константиновской городской военной администрации Краматорского района Донецкой области», — говорится в документе.

Сергей Горбунов

Отметим, что ранее Константиновскую ГВА возглавлял Алексей Рослов, а Сергей Горбунов был его заместителем. В декабре 2023 года Рослов перешел на работу в Антимонопольный комитет Украины. С тех пор Горбунов был исполняющим обязанности начальника ГВА Константиновки.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сегодня, 3 мая, официально представил новоназначенного главу Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова.

«Всеми этими задачами Сергей Горбунов заботился, будучи исполняющим обязанности руководителя города, и будет продолжать заниматься и дальше уже на новой должности. Работы много. Уверен, что Сергей с ней справится», — отметил он.





Филашкин напомнил, что Константиновка регулярно подвергается обстрелам со стороны армии РФ, именно поэтому очертил первоочередные задачи для города, в частности, усиление обороноспособности, защита гражданских и эвакуация местных жителей в более безопасные регионы.