Северная Корея отрицает отправку своих военных в Россию

В понедельник, 21 октября, Северная Корея отвергла как «беспочвенные слухи» обвинения Южной Кореи и Украины в том, что она отправляет солдат для участия в войне на стороне России в Украине, заявив, что ее отношения с Москвой являются «законными и основанными на сотрудничестве».

Это была первая официальная реакция Пхеньяна на заявления южнокорейской разведки и видео солдат из КНДР, которые получают военное снаряжение на военной базе в Сергеевке Приморского края России. Об этом пишет Yonhap News.

В Пхеньяне несколько затянули с реакцией на сообщения южнокрейской разведки о том, что КНДР решила отправить около 12 тысяч солдат для участия в войне России против Украины, и уже отправила 1500 солдат на Дальний Восток для прохождения адаптационной подготовки. Сообщение и видео появились на прошлой неделе, реакция Пхеньяна – только 21 октября.

«Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, то моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами», — заявил представитель Северной Кореи в ООН в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности.

Его замечание прозвучало в ответ на обвинение украинского спецпредставителя в том, что Пхеньян планирует вскоре отправить 12 тысяч военнослужащих для оказания помощи российским военным.

В понедельник Кремль отказался подтвердить сообщения о северокорейских войсках и вместо этого раскритиковал то, что заявления Южной Кореи не поддерживаются ее союзником Соединенными Штатами.

Вашингтон не подтвердил информацию о предполагаемом развертывании войск и лишь высказал комментарии о том, что было бы тревожно, если бы это было правдой.

На отдельном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук призвал к немедленному прекращению растущего военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, которое потенциально делает КНДР «активной стороной в войне».