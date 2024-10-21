В Кремле отреагировали на новость о переброске военных КНДР в Россию

Песков рассказал о военных из КНДР на передовой. Фото: Риа новости

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков решил прокомментировать новости о переброске военных из Северной Кореи в Россию для участия в боевых действиях против Украины. По его словам, эта информация «противоречивая». Об этом передает пропагандистское издание РФ «Интерфакс».

«Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому — много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться», — отметил он.

Кроме того, Песков уверен, что такие вопросы нужно задавать российскому оборонному ведомству. Также в конце добавил, что КНДР является для РФ «близким соседом и другом».

«Мы развиваем наши отношения во всех областях, и это наше суверенное право. Это ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше», — резюмировал пресс-секретарь.



Ранее мы писали, что глава Кремля Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект о ратификации договора о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между РФ и КНДР.



Кроме того, всего в РФ сейчас проходят обучение несколько тысяч военных из КНДР, до конца года их могут отправить в Украину.



Для этого в составе российской бригады формируется батальон из северокорейских солдат.



Кроме того, Буданов рассказал, что Российская Федерация готовит более 11 тысяч военных из Северной Кореи для войны в Украине. Сейчас они проходят подготовку, а к боевым действиям будут готовы в ноябре. Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР решила отправить на передовую в Украину 12 тысяч солдат, включая подразделение специального назначения.



Украинский Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео, на котором, как утверждается, солдаты из КНДР получают снаряжение. Отмечается, что кадры сняты на Сергеевском полигоне в Приморском крае РФ.