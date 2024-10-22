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Північна Корея заперечує відправлення своїх військових до Росії

22 жовтня 2024, 10:18

Північна Корея заперечує відправлення своїх військових до Росії

У понеділок, 21 жовтня, Північна Корея відкинула як «безпідставні чутки» звинувачення Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів для участі у війні на боці Росії в Україні, заявивши, що її відносини з Москвою є «законними та заснованими на співпраці».

Це була перша офіційна реакція Пхеньяну на заяви південнокорейської розвідки та відео солдатів з КНДР, які отримують військове спорядження на військовій базі у Сергіївці Приморського краю Росії. Про це пише Yonhap News.

У Пхеньяні дещо затягнули з реакцією на повідомлення південнокрейської розвідки про те, що КНДР вирішила відправити близько 12 тисяч солдатів для участі у війні Росії проти України, і вже відправила 1500 солдатів на Далекий Схід для проходження адаптаційної підготовки. Повідомлення та відео з'явилися минулого тижня, реакція Пхеньяну – лише 21 жовтня.

«Що стосується так званої військової співпраці з Росією, то моя делегація не бачить необхідності коментувати подібні безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР і підірвати законні, дружні та партнерські відносини між двома суверенними державами», — заявив представник Північної Кореї в ООН під час засідання Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН з питань роззброєння та міжнародної безпеки.

Його зауваження пролунало у відповідь на звинувачення українського спецпредставника у тому, що Пхеньян планує незабаром відправити 12 тисяч військовослужбовців для надання допомоги російським військовим.

У понеділок Кремль відмовився підтвердити повідомлення про північнокорейські війська і натомість розкритикував те, що заяви Південної Кореї не підтримуються її союзником Сполученими Штатами.

Вашингтон не підтвердив інформацію про ймовірне розгортання військ і лише висловив коментарі про те, що було б тривожно, якби це було правдою.

На окремому засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок посол Південної Кореї в ООН Хван Джун Кук закликав до негайного припинення військової співпраці між Північною Кореєю і Росією, що зростає, і потенційно робить КНДР «активною стороною у війні».

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