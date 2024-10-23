Официально: В Пентагоне подтвердили, что военные КНДР находятся в РФ

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин впервые официально подтвердил, что северокорейские солдаты прибыли на территорию Российской Федерации. Об этом сообщает издание Reuters.
«Есть доказательства того, что военные из КНДР находятся в РФ», — заявил он журналистам в Риме.
При этом, главе Пентагона пока неизвестно, что именно военные КНДР делают в России.
«Что именно они там делают? Осталось выяснить. Это вещи, в которых мы должны разобраться», — резюмировал Остин.
Ранее мы писали, что глава Кремля Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект о ратификации договора о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между РФ и КНДР.
Кроме того, всего в РФ сейчас проходят обучение несколько тысяч военных из КНДР, до конца года их могут отправить в Украину.
Для этого в составе российской бригады формируется батальон из северокорейских солдат.
Кроме того, Буданов рассказал, что Российская Федерация готовит более 11 тысяч военных из Северной Кореи для войны в Украине. Сейчас они проходят подготовку, а к боевым действиям будут готовы в ноябре. Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР решила отправить на передовую в Украину 12 тысяч солдат, включая подразделение специального назначения.
Украинский Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео, на котором, как утверждается, солдаты из КНДР получают снаряжение. Отмечается, что кадры сняты на Сергеевском полигоне в Приморском крае РФ.
Также украинский генерал Кирилл Буданов рассказал, что первые северокорейские войска прибудут в Курскую область России на днях.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях