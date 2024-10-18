Солдаты Северной Кореи будут воевать против Украины уже с ноября — Буданов

1 ноября военные КНДР будут воевать против Украины. Фото: ГУР

Российская Федерация готовит более 11 тысяч военных из Северной Кореи для войны в Украине. Сейчас они проходят подготовку, а к боевым действиям будут готовы в ноябре. Об этом сообщил начальник Главного управления украинской разведки МОУ Кирилл Буданов, передает издание War Zone.



«Они будут готовы (воевать в Украине) 1 ноября», — отметил он.



По информации Буданова, северокорейские войска будут использовать российскую технику и боеприпасы. Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курск, однако, в какой регион отправят остальных военных — пока неизвестно.



«У нас сейчас нет полной картины», — резюмировал начальник ГУР.



Ранее мы писали, что глава Кремля Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект о ратификации договора о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между РФ и КНДР.



Кроме того, всего в РФ сейчас проходят обучение несколько тысяч военных из КНДР, до конца года их могут отправить в Украину.



Для этого в составе российской бригады формируется батальон из северокорейских солдат.