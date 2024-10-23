Офіційно: У Пентагоні підтвердили, що військові КНДР перебувають у РФ

Глава американського оборонного відомства Ллойд Остін вперше офіційно підтвердив, що північнокорейські солдати прибули на територію Російської Федерації. Про це повідомляє видання Reuters.
«Є докази того, що військові з КНДР перебувають у РФ», — заявив він журналістам у Римі.
При цьому, главі Пентагону поки невідомо, що саме військові КНДР роблять в Росії.
«Що саме вони там роблять? Залишилося з'ясувати. Це речі, в яких ми маємо розібратися», — резюмував Остін.
Раніше ми писали, що глава Кремля Володимир Путін вніс на розгляд до Державної думи законопроект про ратифікацію договору про «всеосяжне стратегічне партнерство» між РФ та КНДР.
Крім того, всього у РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР, до кінця року їх можуть відправити до України.
Для цього у складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів.
Крім того, Буданов розповів, що Російська Федерація готує понад 11 тисяч військових із Північної Кореї для війни в Україні. Наразі вони проходять підготовку, а до бойових дій будуть готові у листопаді. Розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вирішила відправити на передову в Україну 12 тисяч солдатів, включно із підрозділом спеціального призначення.
Український Центр стратегічних комунікацій опублікував відео, на якому, як стверджується, солдати із КНДР отримують спорядження. Зазначається, що кадри знято на Сергіївському полігоні в Приморському краї РФ.
Також український генерал Кирило Буданов розповів, що перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області Росії днями.
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