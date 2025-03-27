Российские войска активно пытаются продвигаться и «перерезать» трассу «Покровск-Константиновка» – ВСУ

Ситуация вблизи трассы «Покровск-Константиновка». Фото: карта DeepState

Армия РФ активно пытается продвигаться в сторону трассы «Покровск-Константиновка». Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, россияне активно пытаются пересечь трассу.



«Это на полпути от одного города к другому. Это уже фактически не город, а поля и небольшие населенные пункты. И вот там они сейчас пытаются прилагать усилия, чтобы трассу «перерезать». И, соответственно, им оказывается сопротивление», – отметил Трегубов.

Напомним, что Россия перебросила подразделения с других направлений и давит всеми средствами на Торецком отрезке фронта.