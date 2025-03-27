Російські війська активно намагаються просуватися і «перерізати» трасу «Покровськ-Костянтинівка» – ЗСУ

Ситуація поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка». Фото: карта DeepState

Армія РФ активно намагається просуватися у бік траси «Покровськ-Костянтинівка». Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, росіяни активно намагаються перетнути трасу.



«Це на півдорозі від одного міста до іншого. Це вже фактично не місто, а поля та невеликі населені пункти. І ось там вони зараз намагаються докладати зусиль, щоб трасу «перерізати». І, відповідно, їм чиниться опір», – зазначив Трегубов.

Нагадаємо, що Росія перекинула підрозділи з інших напрямків і тисне всіма засобами на Торецькому відрізку фронту.