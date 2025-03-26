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Россия перебросила подразделения с других направлений и давит всеми средствами на Торецком отрезке фронта – ВСУ

26 марта 2025, 17:08

Россия перебросила подразделения с других направлений и давит всеми средствами на Торецком отрезке фронта – ВСУ

Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта DeepState Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта DeepState

В зоне ответственности ОТГ «Луганск» большинство штурмов происходит на Торецком направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.

По его словам, армия РФ активно пытается давить на позиции Сил обороны Украины.

«Присоединились туда подразделения 150-й мотострелковой дивизии из других направлений. Враг активно применяет все средства давления на украинские позиции, в частности FPV-дроны и артиллерию, а также разрушает логистические пути на Торецком направлении с помощью своей тактической авиации», – рассказал Запорожец.

Напомним, что на Новопавловском направлении за последние дни ситуация улучшилась для украинских войск.

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