Туристический батискаф с россиянами затонул в Египте: известно о 6 погибших

Батискаф с россиянами затонул у берегов Египта: есть погибшие и пострадавшие

В Египте затонул туристический батискаф с россиянами — 6 человек погибли, 13 пострадали, также есть двое пропавших без вести. Об этом сообщило издание Baza.

Отмечается, что прогулочный батискаф «Синдбад» потерпел катастрофу в километре от берега Хургады, когда вез туристов на подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа.

На борту находились 45 туристов из России, которые приехали в Египет по путевкам.

Большую часть людей спасли — доставили в больницы и отели Хургады. Шесть человек погибли, еще двое туристов пропали. Среди погибших — ребенок.

Как сообщают СМИ, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Предварительная причина катастрофы: столкновение батискафа с рифом. После этого на борту судна произошла разгерметизация.